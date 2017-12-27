"Нафтогаз" погасил четырехлетние облигации на 4,8 млрд грн

"С 21 по 26 декабря 2017 НАК "Нафтогаз Украины" погасил облигации серий "А", "В" и "С" на 4,8 млрд грн, выпущенных в 2013 году, согласно постановлению КМУ от 21.08.2013 № 686 "Некоторые вопросы рефинансирования задолженности Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

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В НАК уточнили, что весь объем выпущенных облигаций, доходность которых составила 10%, было выкуплено АО "Ощадбанк".

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Кроме того, в компании заверили, в течение срока оборота облигаций "Нафтогаз" своевременно и в полном объеме выполнял обязательства по выплате процентного дохода и обеспечения прав инвестора.