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“Нафтогаз” погасив чотирирічні облігації на 4,8 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. НАК “Нафтогаз України” погасив облігації серій “А”, “В” і “С” на 4,8 млрд грн, які були випущені у 2013 році, передає УНН з посиланням на Департамент з корпоративних комунікацій “Нафтогазу”.

“Нафтогаз” погасив чотирирічні облігації на 4,8 млрд грн

“З 21 по 26 грудня 2017 року НАК “Нафтогаз України” здійснив погашення облігацій серій “А”, “В” и “С” на 4,8 млрд грн, випущених у 2013 році згідно з постановою КМУ від 21.08.2013 № 686 “Деякі питання рефінансування заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України”, — йдеться у повідомленні.

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У НАК уточнили, що весь обсяг випущених облігацій, дохідність яких становила 10%, було викуплено АТ “Ощадбанк”.

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Крім того, у компанії запевнили, протягом строку обігу облігацій Нафтогаз вчасно та в повному обсязі виконував зобов’язання щодо виплати відсоткового доходу та забезпечення прав інвестора.

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