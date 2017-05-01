"Нафтогаз" планирует снизить тарифы на транзит газа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" планирует с 2020 года уменьшить тариф на транзит газа украинской газотранспортной системой. Об этом сказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает УНН со ссылкой на DW.
“С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части (от действующих — ред.), и это сделает транзит украинской газотранспортной системой значительно дешевле, чем “Северным потоком-2”, — сказал Ю.Витренко.
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Напомним, по данным “Укртрансгаза”, в 2016 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб.м.