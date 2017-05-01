"Нафтогаз" планирует снизить тарифы на транзит газа

“С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части (от действующих — ред.), и это сделает транзит украинской газотранспортной системой значительно дешевле, чем “Северным потоком-2”, — сказал Ю.Витренко.

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Напомним, по данным “Укртрансгаза”, в 2016 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб.м.