“Нафтогаз” планує зменшити тарифи на транзит газу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. НАК “Нафтогаз України” планує з 2020 року зменшити тариф на транзит газу українською газотранспортною системою. Про це сказав комерційний директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, передає УНН з посиланням на DW.
“З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від чинних — ред.), і це зробить транзит українською газотранспортною системою значно дешевшим, ніж “Північним потоком-2”, — сказав Ю.Вітренко.
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Нагадаємо, за даними “Укртрансгазу”, у 2016 році транзит природного газу через українську газотранспортну систему для європейських споживачів зріс на 23% і склав 82,2 млрд куб.м.