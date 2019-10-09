Нафтогаз планирует до конца ноября завершить тестирование систем, необходимых для оператора ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует до конца ноября завершить тестирование работы систем, необходимых для оператора ГТС. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время Украинского газового форума, передает корреспондент УНН.
"Нами будо переведены информационные системы в независимый режим. Мы планируем до конца ноября завершить тестирование работы всех систем, которые сейчас критические для работы нового оператора. В частности, нас ждет тестирование отдельной работы системы ГТС и подземного хранилища газа", - сказал Коболев.
Напомним, с 1 января 2020 года должно состояться юридическое отделение ООО "Оператор ГТС Украины". В дальнейшем владеть и управлять им будет ОАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненное Министерству финансов Украины.