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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Нафтогаз планує до кінця листопада завершити тестування систем, необхідних для оператора ГТС

Київ • УНН

 • 8994 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує до кінця листопада завершити тестування роботи систем, необхідних для оператора ГТС. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, передає кореспондент УНН.

Нафтогаз планує до кінця листопада завершити тестування систем, необхідних для оператора ГТС

"Нами будо переведено інформаційні системи в незалежний режим. Ми плануємо до кінця листопада завершити тестування роботи всіх систем, які наразі критичні для роботи нового оператора. Зокрема, нас чекає тестування окремої роботи системи ГТС і підземного сховища газу", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року має відбутися юридичне відокремлення ТОВ "Оператор ГТС України". У подальшому володіти та керувати ним буде ПАТ "Магістральні газопроводи України", підпорядковане Міністерству фінансів України.

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