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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нафтогаз" не посылал "Газпрому" заявку на поставку газа - НАК

"Нафтогаз" не посылал "Газпрому" заявку на поставку газа - НАК

Киев • УНН

 • 9729 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" не посылала заявку российскому ПАО "Газпром" на поставку газа. Об этом говорится в сообщении НАК в Facebook, передает УНН.

"Российские журналисты нас спрашивают, не присылали ли мы заявку Газпрому на поставку газа. Нет. В декабре Газпром отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение, которое регулирует спорные вопросы до решения суда ", - отметили в пресс-службе.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Сообщества М.Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства.

Как сообщал УНН, в декабря 2016 года украинская и российская стороны в Брюсселе так и не пришли к согласию по зимнему пакету поставок газа.

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