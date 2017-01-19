"Нафтогаз" не посылал "Газпрому" заявку на поставку газа - НАК

"Российские журналисты нас спрашивают, не присылали ли мы заявку Газпрому на поставку газа. Нет. В декабре Газпром отказался подписывать стандартное дополнительное соглашение, которое регулирует спорные вопросы до решения суда ", - отметили в пресс-службе.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического Сообщества М.Шефчович заявил, что Украина готова покупать газ у России и имеет для этого необходимые средства.

Как сообщал УНН, в декабря 2016 года украинская и российская стороны в Брюсселе так и не пришли к согласию по зимнему пакету поставок газа.