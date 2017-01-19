“Нафтогаз” не надсилав “Газпрому” заявку на постачання газу - НАК
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. НАК “Нафтогаз України” не надсилала заявку до російського ПАТ “Газпром” на постачання газу. Про це йдеться у повідомленні НАК у Facebook, передає УНН.
“Російські журналісти нас питають, чи не надсилали ми заявку Газпрому на постачання газу. Ні. У грудні Газпром відмовився підписувати стандартну додаткову угоду, яка регулює спірні питання до рішення суду”, — зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного Співтовариства Марош Шефчович заявив, що Україна готова купувати газ у Росії і має для цього необхідні кошти.
Як повідомляв УНН, у грудні 2016 року українська та російська сторони в Брюсселі так і не дійшли згоди по зимовому пакету поставок газу.