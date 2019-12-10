"Нафтогаз" готов к подписанию нового контракта с "Газпромом" - Коболев

"Мне трудно предугадать действия Газпрома. И мы в Нафтогазе всегда говорим, что мы с радостью конструктивно и легальным способом подписали бы новый контракт. Для этого все готово", сообщил Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", они прошли очень сложный путь: "Мы до 1 января следующего года завершим процесс отделения системы, так называемый анбандлинг. Новый независимый оператор, образованный согласно европейским правилам, сертифицированный согласно европейским правилам, будет готов к ведению операционной деятельности. он уже существует. 1 января он покинет группу Нафтогаз- то есть станет полностью независимым ".

"Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы кризиса не было. И мы очень надеемся, что российская сторона на этот раз не повторит тот трюк, который был проведен в 2009 году, в 2006 году, когда был создан искусственный газовый кризис", напомнил Коболев .

Напомним, никаких договоренностей по газу в Париже достигнуто не было.