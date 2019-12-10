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"Нафтогаз" готовий до підписання нового контракту з "Газпромом" - Коболєв

Київ • УНН

 • 15477 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. НАК “Нафтогаз” готовий конструктивно і в легальний спосіб підписати новий контракт з "Газпромом" про поставки газу в Україну, але важко передбачити дії Газпрому. Про це глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв сказав під час ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

"Мені важко передбачити дії Газпрому. І ми в Нафтогазі завжди говоримо, що ми з радістю конструктивно і в легальний спосіб підписали б новий контракт. Для цього все готово", повідомив Коболєв.

За словами очільника "Нафтогаза", вони пройшли дуже складний шлях: "ми до 1 січня наступного року завершимо процес відокремлення системи, так званий анбандлінг. Новий незалежний оператор, утворений згідно європейських правил, сертифікований згідно європейських правил, буде готовий до ведення операційної діяльності. Він вже існує. 1-го січня він покине групу Нафтогаз- тобто стане повністю незалежним".

"Ми зі свого боку зробили все можливе, щоб кризи не було. І ми дуже сподіваємось, що російська сторона цього разу не повторить той трюк, який було проведено в 2009 році, в 2006 році, коли було створено штучну газову кризу", нагадав Коболєв.

Нагадаємо, жодних домовленостей по газу у Парижі досягнуто не було.

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