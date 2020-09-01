Нафтогаз поможет с поисками пресной воды в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Филиал дочернего предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в Арабской Республике Египет предоставит местной общине, проживающей в районе города Асьют, геологические данные, которые помогут в поисках подземных источников пресной воды. Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины", передает УНН.
"Предприятия Группы Нафтогаз стараются максимально помогать общинам, на территории которых работают... Как известно, в Египте существуют большие сложности с поиском источников питьевой воды. А поскольку наш филиал в любом случае изучает геологию местности, мы с радостью откликнулись на просьбу местной общины поделиться информацией и помочь местным жителям. Мы придерживаемся высокого уровня социальной и экологической ответственности независимо от того, где ведем разведку и добычу", - сказал первый заместитель главы правления Нафтогаза Сергей Перелома.
Он добавил, что Нафтогаз и в дальнейшем будет сотрудничать с местными общинами для устойчивого развития регионов, где Группа осуществляет свою деятельность.
Как сообщал УНН, ранее в Нафтогазе заявили, что Украина имеет возможность "изменить север Европы на юг".