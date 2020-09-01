Нафтогаз допоможе з пошуками прісної води у Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Філія дочірнього підприємства НАК “Нафтогаз України” в Арабській Республіці Єгипет надасть місцевій громаді, що проживає в районі міста Асьют, геологічні дані, які допоможуть у пошуках підземних джерел прісної води. Про це інформує Департамент з інтегрованих комунікацій НАК “Нафтогаз України”, передає УНН.
“Підприємства Групи Нафтогаз намагаються максимально допомагати громадам, на території яких працюють... Як відомо, в Єгипті існують великі складнощі з пошуком джерел питної води. А оскільки наша філія в будь-якому випадку вивчає геологію місцевості, ми з радістю відгукнулися на прохання місцевої громади поділитися інформацією та допомогти місцевим мешканцям. Ми дотримуємося високого рівня соціальної та екологічної відповідальності незалежно від того, де ведемо розвідку та видобуток”, — сказав перший заступник голови правління Нафтогазу Сергій Перелома.
Він додав, що Нафтогаз і надалі співпрацюватиме з місцевими громадами для сталого розвитку регіонів, де Група здійснює свою діяльність.
Як повідомляв УНН, раніше у Нафтогазі заявили, що Україна має можливість “змінити північ Європи на південь”.