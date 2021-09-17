Нефть дешевеет на фоне медленного восстановления поставок после ураганов в США

По данным Bloomberg по состоянию на 11:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,50%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 72,16 доллара за баррель, потеряв 0,62%.

Детали

Цены на нефть упали в пятницу на фоне возвращения поставок из Мексиканского залива в США, после двух ураганов, но обе основные марки на торгах - на пути к приросту в цене более чем на 3% по итогам недели, пишет Reuters.

Что было ранее

18 июля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, пришла к соглашению об ограничении добычи нефти до 31 декабря 2022 года. С августа добыча будет увеличена на 400 баррелей в сутки - до постепенной отмены ограничений добычи (сейчас 5,8 млн баррелей в сутки), до конца сентября 2022 года.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020-го пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля 2020-го страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

Заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривало ограничения добычи до конца 2020 года на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021-го до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря 2020 года.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря прошлого года договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с весны 2020 года. Однако, с определенными послаблениями. Так, ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке. Условия соглашения договорились пересматривать ежемесячно.