Нефть дешевеет на фоне ослабления опасений по сокращению добычи ОПЕК+
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в октябре в среду утром во время торгов упали в цене до 99,80 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,42%.
При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 93,49 доллара за баррель, потеряв 0,27%.
Детали
Цены на нефть упали в среду, взяв передышку после почти 4-процентного роста накануне на фоне ослабления опасений по поводу неизбежного сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, группой, известной как ОПЕК+, отмечает Reuters.
Обе марки выросли в цене во вторник после того, как министр энергетики де-факто лидера ОПЕК Саудовской Аравии отметил возможность сокращения поставок, чтобы сбалансировать рынок.