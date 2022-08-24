Нефть дешевеет на фоне ослабления опасений по сокращению добычи ОПЕК+

По данным Bloomberg по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,42%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 93,49 доллара за баррель, потеряв 0,27%.

Детали

Цены на нефть упали в среду, взяв передышку после почти 4-процентного роста накануне на фоне ослабления опасений по поводу неизбежного сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, группой, известной как ОПЕК+, отмечает Reuters.

Обе марки выросли в цене во вторник после того, как министр энергетики де-факто лидера ОПЕК Саудовской Аравии отметил возможность сокращения поставок, чтобы сбалансировать рынок.