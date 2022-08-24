Нафта дешевшає на тлі ослаблення побоювань про скорочення видобутку ОПЕК+
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у середу зранку під час торгів впали в ціні до 99,80 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,42%.
При цьому ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 93,49 долара за барель, втративши 0,27%.
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Ціни на нафту впали в середу, взявши перепочинок після майже 4-відсоткового зростання напередодні на тлі ослаблення побоювань щодо неминучого скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками, групою, відомою як ОПЕК+, відзначає Reuters.
Обидві марки зросли в ціні у вівторок після того, як міністр енергетики де-факто лідера ОПЕК Саудівської Аравії наголосив на можливості скорочення поставок, щоб збалансувати ринок.