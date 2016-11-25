Нефть Brent торгуется выше 48 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу утром упали в цене до 48,59 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 8:12, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,84%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 47,65 доллара за баррель, потеряв 0,65%.
Добавим, встреча ОПЕК состоится в Вене 30 ноября. Во время нее ожидается решение по добыче нефти.
В России заявили, что готовы объявить о замораживании добычи нефти после ОПЕК.