Нафта Brent торгується вище 48 дол. за барель

За даними видання станом на 8:12, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,84%.

При цьому ціна січневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 47,65 долара за барель, втративши 0,65%.

Додамо, зустріч ОПЕК відбудеться у Відні 30 листопада. Під час неї очікується рішення щодо видобутку нафти.

У Росії заявили, що готові оголосити про замороження видобутку нафти після ОПЕК.