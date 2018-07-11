Нефть Brent торгуется ниже 79 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре во вторник утром уменьшились в цене до 78,32 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания, по состоянию на 8:50 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent уменьшилась на 0,68%.
При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене до 73,73 доллара за баррель, потеряв 0,51%.
Напомним, в Международном валютном фонде и прогнозируют повышение средних цен на нефть в 2018 году на 11,7%, по сравнению с 2017 годом, а также падение цены на 4,3% в 2019 году.
Украина в течение 2017 года увеличила объемы прокачки нефти на 5,3% до 16034000 т соответственно к предыдущему.