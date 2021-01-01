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Чрезвычайники перешли на усиленный режим несения службы

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. На период празднования новогодних праздников спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайников, информирует УНН.

Чрезвычайники перешли на усиленный режим несения службы

"На период празднования новогодних праздников подразделения ГСЧС Украины переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. В частности, в каждом регионе страны проведено уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 9 часов утра 31 декабря 2020 года до 9 утра 4 января 2021 года организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию новогодних праздников и в случае совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также осуществляется усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей.

"В готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26", - резюмировали чрезвычайники.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве в новогоднюю ночь правоохранители усилили меры безопасности.

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