Надзвичайники перейшли на посилений режим несення служби
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На період відзначення новорічних свят рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим несення служби. Про це повідомляє пресслужба надзвичайників, інформує УНН.
"На період відзначення новорічних свят підрозділи ДСНС України переходять на посилений режим несення служби та перебувають у готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Зокрема, у кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 9-ї години ранку 31 грудня 2020 року до 9-ї ранку 4 січня 2021 року організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення заходів із відзначення новорічних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також здійснюється посилений моніторинг пожежної обстановки на об'єктах з масовим перебуванням людей.
"У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26", - резюмували надзвичайники.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві у новорічну ніч правоохоронці посилили заходи безпеки.