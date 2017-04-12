Чрезвычайные меры в энергетике продолжили в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52727 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105264 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162104 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119167 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113458 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107236 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155223 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Чрезвычайные меры в энергетике продолжили в Украине

Чрезвычайные меры в энергетике продолжили в Украине

Киев  •  УНН

 • 14608 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в энергетике Украины еще на месяц. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент.

Чрезвычайные меры ввели с 17 февраля на фоне блокады поставок угля с оккупированных территорий Донбасса.

В марте мероприятия продлили на месяц.

Напомним, согласно принятому в феврале документу, государственным предприятием "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" определение допустимого уровня снижения резерва энергогенерирующих мощностей; установление требований к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применения в случае возникновения необходимости по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности графиков почасового отключения электроэнергии и графиков его аварийного отключения осуществления с привлечением Государственной инспекции по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии.

Государственным предприятием "Энергорынок" разработки графиков нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" по составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний; начисления платежей за электрическую энергию ее производителям, работающих по ценовым заявкам, для которых установлены графики и объемы производства электрической энергии, по предельной цене системы;

Так, государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" соблюдения графиков нагрузки энергосистемы Украины; обеспечение проведения технического обслуживания оборудования атомных электростанций, связанного с необходимостью частичной разгрузки единичных энергоблоков атомных электростанций, в выходные или праздничные дни; разгрузки энергоблоков атомных электростанций в случае необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни.

Украинские Национальные Новости

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