Чрезвычайные меры в энергетике продолжили в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в энергетике Украины еще на месяц. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент.
Чрезвычайные меры ввели с 17 февраля на фоне блокады поставок угля с оккупированных территорий Донбасса.
В марте мероприятия продлили на месяц.
Напомним, согласно принятому в феврале документу, государственным предприятием "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" определение допустимого уровня снижения резерва энергогенерирующих мощностей; установление требований к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применения в случае возникновения необходимости по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности графиков почасового отключения электроэнергии и графиков его аварийного отключения осуществления с привлечением Государственной инспекции по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии.
Государственным предприятием "Энергорынок" разработки графиков нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" по составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний; начисления платежей за электрическую энергию ее производителям, работающих по ценовым заявкам, для которых установлены графики и объемы производства электрической энергии, по предельной цене системы;
Так, государственным предприятием "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" соблюдения графиков нагрузки энергосистемы Украины; обеспечение проведения технического обслуживания оборудования атомных электростанций, связанного с необходимостью частичной разгрузки единичных энергоблоков атомных электростанций, в выходные или праздничные дни; разгрузки энергоблоков атомных электростанций в случае необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни.