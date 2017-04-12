Надзвичайні заходи в енергетиці продовжили в Україні

Надзвичайні заходи запровадили з 17 лютого на фоні блокади постачання вугілля з окупованих територій Донбасу.

У березні заходи продовжили на місяць.

Нагадаємо, згідно з ухваленим у лютому документом, державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго” визначення допустимого рівня зниження резерву енергогенеруючих потужностей; встановлення вимог щодо складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній у розрізі енергоблоків; застосування у разі виникнення нагальної потреби за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості графіків погодинного вимкнення електроенергії та графіків її аварійного вимкнення здійснення із залученням Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Державним підприємством “Енергоринок” розроблення графіків навантаження енергетичної системи України з урахуванням вимог державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” щодо складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній; нарахування платежів за електричну енергію її виробникам, що працюють за ціновими заявками, для яких встановлені графіки та обсяги виробництва електричної енергії, за граничною ціною системи;

Так, державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” дотримання графіків навантаження енергетичної системи України; забезпечення проведення технічного обслуговування обладнання атомних електростанцій, пов’язаного з необхідністю часткового розвантаження одиничних енергоблоків атомних електростанцій, у вихідні або святкові дні;розвантаження енергоблоків атомних електростанцій у разі потреби за балансом потужності у вихідні і святкові дні.