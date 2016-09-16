Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Синоптики предупредили, что 17-19 сентября в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Так, 17-19 сентября в Киеве сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Как сообщал УНН, сегодня, 16 сентября, украинцев ожидает теплая погода, без осадков. В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3... + 9 градусов, днем +19... + 25 градусов.