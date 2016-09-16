Надзвичайна пожежна небезпека очікується в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Синоптики попередили, що 17-19 вересня в Києві та Київській області утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це УНН повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.
Так, 17-19 вересня в Києві та області утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 16 вересня, українців очікує тепла погода, без опадів. У центрі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м / с. Температура повітря вночі +3 ... + 9 градусів, удень +19 ... + 25 градусів.