К вечеру россияне обстреляли Никопольский район

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"Ни в новогоднюю ночь, ни в первый день года не утихает российский террор в Никопольском районе. К вечеру оккупанты обстреляли две общины района", - говорится в сообщении.

Россияне направили на Марганецкую и Мировскую общины из двух десятков снарядов. Били из тяжелой артиллерии.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела выясняются.

Добавим

Российские оккупанты, 31 декабря, обстреляли Никополь реактивными системами залпового огня.