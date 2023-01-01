К вечеру россияне обстреляли Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Никопольском районе не утихает российский террор. К вечеру оккупанты обстреляли две общины района, информирует ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
Цитата
"Ни в новогоднюю ночь, ни в первый день года не утихает российский террор в Никопольском районе. К вечеру оккупанты обстреляли две общины района", - говорится в сообщении.
Россияне направили на Марганецкую и Мировскую общины из двух десятков снарядов. Били из тяжелой артиллерии.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Последствия обстрела выясняются.
Добавим
Российские оккупанты, 31 декабря, обстреляли Никополь реактивными системами залпового огня.