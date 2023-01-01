Надвечір росіяни обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Нікопольському районі не вщухає російський терор. Надвечір окупанти обстріляли дві громади району, інформує ДСНС України в Дніпропетровській області, передає УНН.
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"Ні в новорічну ніч, ні в перший день року не вщухає російський терор на Нікопольщині. Надвечір окупанти обстріляли дві громади району", - йдеться в повідомленні.
Росіяни направили на Марганецьку та Мирівську громади з два десятки снарядів. Гатили з важкої артилерії.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Наслідки обстрілу з’ясовуються.
Додамо
Російські окупанти, 31 грудня, обстріляли Нікополь реактивними системами залпового вогню.