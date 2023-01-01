Надвечір росіяни обстріляли Нікопольський район

Цитата

"Ні в новорічну ніч, ні в перший день року не вщухає російський терор на Нікопольщині. Надвечір окупанти обстріляли дві громади району", - йдеться в повідомленні.

Росіяни направили на Марганецьку та Мирівську громади з два десятки снарядів. Гатили з важкої артилерії.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Наслідки обстрілу з’ясовуються.

Додамо

Російські окупанти, 31 грудня, обстріляли Нікополь реактивними системами залпового вогню.