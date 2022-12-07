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Сверхредкую медузу заметили у берегов США

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Медуза-фантом, известная как Stygiomedusa gigantea, живет глубоко в океане, однако исследователям удалось не только увидеть и сфотографировать гигантскую медузу, но и поймать ее, пишет Daily Star, передает УНН.

Детали

Эти медузы-гиганты являются одними из самых больших в мире. В ширину они достигают около одного метра, а их руки-щупальца вырастают до 10 метров.

Ученые считают, что медузы используют свои гигантские щупальца, чтобы поймать добычу, а затем отправить ее в рот.

Глубоководная медуза-призрак появилась у берегов Калифорнии, где ее на глубине около 900 метров заметили исследователи из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей в Калифорнии. Впервые этот вид был обнаружен и описан еще в 1899 году, с тех пор ученые встречали ее не более 100 раз, а поймать смогли лишь 9 раз за всю историю.

Гигантская медуза с помощью своей светящейся головы излучает импульсы, позволяющие ей передвигаться в толще воды.

Раньше исследователям приходилось использовать для глубоководных открытий только траловые сети, однако такой способ мог бы подойти для изучения крепких существ, но очень опасен и может повредить хрупкому телу медуз. С тех пор многое изменилось и сейчас у ученых есть подводные аппараты, позволяющие наблюдать и изучать глубоководных жителей, не вредя им.

Как предполагают ученые, эти медузы-фантомы являются не только одними из величайших представителей своего вида, но и одними из древнейших существ на Земле. Они отмечают, что Stygiomedusa gigantea дрейфуют в глубинах океана вот уже 500 миллионов лет, то есть, в принципе, существуют на планете почти вдвое дольше, чем, например, динозавры.

Напомним 

В сети опубликовали кадры с очень красивой и редкой медузой Chirodectes maculatus, плававшей у берегов Папуа-Новая Гвинея. Впервые медуза Chirodectes maculatus была описана в 2005 году группой австралийских ученых, но специалисты использовали для анализа засушенный образец, пойманный аж в 1997 году.

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