Надрідкісну медузу помітили біля берегів США

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Ці медузи-гіганти є одними з найбільших у світі. Завширшки вони досягають близько одного метра, а їхні руки-щупальця виростають до 10 метрів.

Вчені вважають, що медузи використовують свої гігантські щупальця, щоб упіймати здобич, а потім відправити її в рот.

Глибоководна медуза-примара з'явилася біля берегів Каліфорнії, де її на глибині близько 900 метрів помітили дослідники з Науково-дослідного інституту акваріума Монтерей у Каліфорнії. Вперше цей вид був виявлений і описаний ще в 1899 році, відтоді вчені зустрічали її не більше від 100 разів, а зловити змогли лише 9 разів за всю історію.

Гігантська медуза за допомогою своєї голови, яка світиться, випромінює імпульси, які дозволяють їй пересуватися в товщі води.

Раніше дослідникам доводилося використовувати для глибоководних відкриттів лише тралові мережі, однак такий спосіб міг би підійти для вивчення міцних істот, але дуже небезпечний та може зашкодити тендітному тілу медуз. Відтоді багато що змінилося і нині у вчених є підводні апарати, які дозволяють спостерігати та вивчати глибоководних мешканців, не шкодячи їм.

Як припускають науковці, ці медузи-фантоми є не лише одними з найбільших представників свого виду, а й одними з найдавніших істот на Землі. Вони зазначають, що Stygiomedusa gigantea дрейфують у глибинах океану ось уже 500 мільйонів років, тобто в принципі існують на планеті майже вдвічі довше, ніж, наприклад, динозаври.

Нагадаємо

У мережі опублікували кадри з надзвичайно гарною та рідкісною медузою Chirodectes maculatus, яка плавала біля берегів Папуа-Нова Гвінея. Вперше медуза Chirodectes maculatus була описана у 2005 році групою австралійських учених, але тоді фахівці використовували для аналізу засушений зразок, упійманий аж у 1997 році.