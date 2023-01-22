Поступило сообщение о бомбе на борту самолета, следующего из Польши в Грецию

Боинг 738 компании Ryanair, осуществлял рейс в Афины, когда поступило сообщение, что на борту самолета бомба.

Как сообщает греческий телеканал, после поступления информации, в штаб-квартире НАТО была объявлена тревога. Венгерским истребителям и греческим F-16 было немедленно приказано сопровождать борт.

Самолет приземлился в аэропорту в Греции. Больше информации пока не сообщалось.