Надійшло повідомлення про бомбу на борту літака, що прямує з Польщі до Греції

Боїнг 738 компанії Ryanair, здійснював рейс до Афін, коли надійшло повідомлення, що на борту літака бомба.

Як повідомляє грецький телеканал, після надходження інформації, у штаб-квартирі НАТО було оголошено тривогу. Угорським винищувачам і грецьким F-16 було негайно наказано супроводжувати борт.

Літак приземлився в аеропорту в Греції. Більше інформації поки не повідомлялося.