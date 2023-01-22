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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Надійшло повідомлення про бомбу на борту літака, що прямує з Польщі до Греції

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Надійшло повідомлення про бомбу на борту літака, що прямує рейсом із Польщі до столиці Греції, про це УНН повідомляє з посиланням на грецький телеканал ERT.

Надійшло повідомлення про бомбу на борту літака, що прямує з Польщі до Греції

Боїнг 738 компанії Ryanair, здійснював рейс до Афін, коли надійшло повідомлення, що на борту літака бомба.

Як повідомляє грецький телеканал, після надходження інформації, у штаб-квартирі НАТО було оголошено тривогу. Угорським винищувачам і грецьким F-16 було негайно наказано супроводжувати борт.

Літак приземлився в аеропорту в Греції. Більше інформації поки не повідомлялося.

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