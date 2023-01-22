Надійшло повідомлення про бомбу на борту літака, що прямує з Польщі до Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Надійшло повідомлення про бомбу на борту літака, що прямує рейсом із Польщі до столиці Греції, про це УНН повідомляє з посиланням на грецький телеканал ERT.
Боїнг 738 компанії Ryanair, здійснював рейс до Афін, коли надійшло повідомлення, що на борту літака бомба.
Як повідомляє грецький телеканал, після надходження інформації, у штаб-квартирі НАТО було оголошено тривогу. Угорським винищувачам і грецьким F-16 було негайно наказано супроводжувати борт.
Літак приземлився в аеропорту в Греції. Більше інформації поки не повідомлялося.