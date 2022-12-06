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Предоставление систем ПВО Украине является приоритетной задачей - Пентагон

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки осудили жестокие российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины и подтвердили, что наиболее приоритетной задачей в военной поддержке Украины является обеспечение системами ПВО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Пентагона.

Детали

В американском ведомстве рассказали некоторые детали состоявшегося вчера 5 декабря разговора глав Минобороны Ллойда Остина и Алексея Резникова.

"Министр Остин заверил, что противовоздушная оборона является главным приоритетом в усилиях США в сфере безопасности", - отметили в Пентагоне.

Также отмечается, что об этом свидетельствуют недавно подтвержденные обязательства предоставить Украине дополнительные ракеты для комплексов NASAMS. Кроме того, это касается возможностей для противодействия беспилотным воздушным системам.

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