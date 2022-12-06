Надання систем ППО Україні є пріоритетним завданням - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сполучені Штати Америки засудили жорстокі російські ракетні удари по цивільній інфраструктурі України та підтвердили, що найбільш пріоритетним завданням у військовій підтримці України наразі є забезпечення системами ППО. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Пентагону.
Деталі
В американському відомстві розповіли деякі деталі розмови глав Міноборони Ллойда Остіна та Олексія Резнікова, яка відбулася вчора, 5 грудня.
"Міністр Остін запевнив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом в зусиллях США у сфері безпеки", - зазначили у Пентагоні.
Також наголошується, що про це свідчать недавно підтверджені зобов’язання надати Україні додаткові ракети для комплексів NASAMS. Окрім цього, це також стосується можливостей для протидії безпілотним повітряним системам.
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