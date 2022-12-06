Надання систем ППО Україні є пріоритетним завданням - Пентагон

Деталі

В американському відомстві розповіли деякі деталі розмови глав Міноборони Ллойда Остіна та Олексія Резнікова, яка відбулася вчора, 5 грудня.

"Міністр Остін запевнив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом в зусиллях США у сфері безпеки", - зазначили у Пентагоні.

Також наголошується, що про це свідчать недавно підтверджені зобов’язання надати Україні додаткові ракети для комплексів NASAMS. Окрім цього, це також стосується можливостей для протидії безпілотним повітряним системам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пентагон уклав контракт на 1,2 млрд доларів із Raytheon на закупівлю ППО NASAMS для України