Надаль в четвертый раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира

Данное достижение 31-летнего теннисиста стало возможным после победы во втором круге турнира категории Мастерс в Париже над корейцем Хен Чьоне — 7: 5, 6: 3.

“Важнейшим моментом года был десятый титул победителя на Ролан Гаррос”, — отметил Надаль.

Сейчас после Надаля в генерации разместились швейцарец Федерер, британец Маррей, немец Зверев и хорват Чилич.

Примечательно, что Надаль завершит сезон в статусе первой ракетки в четвертый раз в карьере. Кроме того, испанец в возрасте 31 год станет самым старшим теннисистом, который завершил сезон на первом месте в мировой табели АТР.

Стоит отметить, что в этом сезоне Надаль получил 6 титулов ATP.