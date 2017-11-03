Надаль вчетверте в кар'єрі завершить сезон у статусі першої ракетки світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Іспанський тенісист Рафаель Надаль вкотре завершить тенісний рік у ранзі першої ракетки світу, передає УНН з посиланням на ATP World Tour.
Дане досягнення 31-річного тенісиста стало можливим після перемоги у другому колі турніру категорії Мастерс у Парижі над корейцем Хен Чьоном — 7:5, 6:3.
“Найважливішим моментом року був десятий титул переможця на Ролан Гаррос”, — зауважив Надаль.
Наразі за Надалем в генерації розмістився швейцарець Федерер, британець Маррей, німець Звєрєв і хорват Чіліч.
Примітно, що Надаль завершить сезон в статусі першої ракетки в четвертий раз в кар’єрі. Крім того, іспанець у віці 31 рік стане найстаршим тенісистом, що завершив сезон на першому місці в світовому табелі АТР.
Варто зазначити, що у цьому сезоні Надаль здобув 6 титулів ATP.