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Надаль вчетверте в кар'єрі завершить сезон у статусі першої ракетки світу

Надаль вчетверте в кар'єрі завершить сезон у статусі першої ракетки світу

Київ • УНН

 • 7630 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Іспанський тенісист Рафаель Надаль вкотре завершить тенісний рік у ранзі першої ракетки світу, передає УНН з посиланням на ATP World Tour.

Дане досягнення 31-річного тенісиста стало можливим після перемоги у другому колі турніру категорії Мастерс у Парижі над корейцем Хен Чьоном — 7:5, 6:3.

“Найважливішим моментом року був десятий титул переможця на Ролан Гаррос”, — зауважив Надаль.

Наразі за Надалем в генерації розмістився швейцарець Федерер, британець Маррей, німець Звєрєв і хорват Чіліч.

Примітно, що Надаль завершить сезон в статусі першої ракетки в четвертий раз в кар’єрі. Крім того, іспанець у віці 31 рік стане найстаршим тенісистом, що завершив сезон на першому місці в світовому табелі АТР.

Варто зазначити, що у цьому сезоні Надаль здобув 6 титулів ATP.

 

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