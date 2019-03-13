Над Россией пролетел самолет-разведчик США

"Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B, бортовой номер 61-2670, в зоне действия приемника города Комсомольск-на-Амуре. Осуществляет запланирован полет на востоке России", - говорится в сообщении.

Напомним, совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б в период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного Договора по открытому небу.