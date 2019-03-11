США і Норвегія виконають спостережний політ над Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Спільна місія США і Норвегії в рамках Договору з відкритого неба на цьому тижні виконає спостережний політ над територією Росії, а російські експерти проведуть аналогічну місію над територією Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“У період з 11 по 16 березня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба ... спільна місія США і Норвегії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому Хабаровськ”, — йдеться у повідомленні видання.
У свою чергу російська сторона планує виконати спостережний політ на літаку спостереження Ан-30Б над територією Бенілюкс (союз країн Бельгії, Нідерландів та Люксембургу - ред) з 11 по 15 березня, який стартує з аеродрому відкритого неба Кечкемет в Угорщині, максимальна дальність польоту складе 945 км.
Як повідомляв УНН, МЗС Швеції викликав посла РФ через дії російського Су-27 над Балтикою.