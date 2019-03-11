США и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

"В период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного Договора по открытому небу... совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск", - говорится в сообщении издания.

В свою очередь российская сторона планирует выполнить наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Бенилюкс (союз стран Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - ред) с 11 по 15 марта, который стартует с аэродрома открытого неба Кечкемет в Венгрии, максимальная дальность полета составит 945 км.

Как сообщал УНН, МИД Швеции вызвал посла РФ из-за действий российского Су-27 над Балтикой.