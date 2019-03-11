США и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 3225 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 113027 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117279 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119909 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120221 просмотра

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7 марта, 08:52 • 150766 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116787 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130473 просмотра

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Актуальное
США и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

США и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

Киев  •  УНН

 • 7456 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Совместная миссия США и Норвегии в рамках Договора по открытому небу на этой неделе выполнит наблюдательный полет над территорией России, а российские эксперты проведут аналогичную миссию над территорией Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В период с 11 по 16 марта в рамках реализации международного Договора по открытому небу... совместная миссия США и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск", - говорится в сообщении издания.

В свою очередь российская сторона планирует выполнить наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Бенилюкс (союз стран Бельгии, Нидерландов и Люксембурга - ред) с 11 по 15 марта, который стартует с аэродрома открытого неба Кечкемет в Венгрии, максимальная дальность полета составит 945 км.

Как сообщал УНН, МИД Швеции вызвал посла РФ из-за действий российского Су-27 над Балтикой.

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