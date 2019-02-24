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МЗС Швеції викликав посла РФ через дії російського Су-27 над Балтикою

МЗС Швеції викликав посла РФ через дії російського Су-27 над Балтикою

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Посла Росії в Швеції викликали в міністерство закордонних справ королівства в зв'язку з інцидентом, коли російський винищувач СУ-27 наблизився на відстань 20 метрів до шведського літака розвідки над Балтикою. Про це повідомила в неділю представник відомства Діана Кудхаіб, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Російський посол викликаний в міністерство закордонних справ. У понеділок він буде прийнятий главою відділу МЗС з безпеки польотів в Європі", - розповіла представник МЗС Швеції.

Нагадаємо, в п'ятницю, 22 лютого озброєні сили королівства Швеція повідомили, що під час польоту над Балтійським морем в міжнародному повітряному просторі на початку тижня російський винищувач СУ-27 небезпечно наблизився до шведського літака розвідки над Балтійським морем.

Міністр оборони країни Петер Хультквіст, коментуючи інцидент Шведському радіо, назвав таку поведінку російських ВПС неприйнятним.

У свою чергу в Міноборони РФ заявили журналістам в п'ятницю, що російський винищувач Су-27 з чергових сил з ППО 19 лютого проконтролював над нейтральними водами Балтійського моря політ літака-розвідника "Гольфстрім" ВПС Швеції, що наближався до кордонів Росії. За словами представників відомства, Су-27 перебував на безпечній відстані.

Українські Національні Новини

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