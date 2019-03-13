Над Росією пролетів літак-розвідник США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Спостережний літак ВПС США Boeing OC-135B провів запланований політ над територією Росії. Про це свідчать дані моніторингового ресурсу PlaneRadar, передає УНН.

"Спостережний літак ВПС США Boeing OC-135B, бортовий номер 61-2670 у зоні дії приймача міста Комсомольськ-на-Амурі. Здійснює запланований політ на сході Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спільна місія США і Норвегії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б у період з 11 по 16 березня у межах реалізації міжнародного Договору з відкритого неба.

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