Над Росією пролетів літак-розвідник США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Спостережний літак ВПС США Boeing OC-135B провів запланований політ над територією Росії. Про це свідчать дані моніторингового ресурсу PlaneRadar, передає УНН.
"Спостережний літак ВПС США Boeing OC-135B, бортовий номер 61-2670 у зоні дії приймача міста Комсомольськ-на-Амурі. Здійснює запланований політ на сході Росії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, спільна місія США і Норвегії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б у період з 11 по 16 березня у межах реалізації міжнародного Договору з відкритого неба.