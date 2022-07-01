Над Крымским мостом заметили густой дым
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В районе Крымского моста появился густой дым. Предполагают, что это от военных учений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео из Telegram-канала нардепа Алексея Гончаренко.
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"Крымский мост дымит. Говорят, что это учения. Учатся "проявлять жесты доброй воли" и покидать оккупированные земли", – написал Гончаренко.
Напомним
Советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусов заявлял, что судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен – это только вопрос времени.