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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Над Кримським мостом помітили густий дим

Над Кримським мостом помітили густий дим

Київ • УНН

 • 176301 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. В районі Кримського мосту з'явився густий дим. Припускають, що це від військових навчань. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео з Telegram-каналу нардепа Олексія Гончаренка.

Цитата

"Кримський міст димить. Говорять, що це навчання. Навчаються "проявляти жести доброї волі" та залишати окуповані землі", – написав Гончаренко.

Нагадаємо

Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявляв, що доля Кримського мосту вже вирішена. Його обов'язково буде зруйновано – це лише питання часу.

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