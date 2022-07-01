Над Кримським мостом помітили густий дим
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В районі Кримського мосту з'явився густий дим. Припускають, що це від військових навчань. Про це повідомляє УНН із посиланням на відео з Telegram-каналу нардепа Олексія Гончаренка.
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"Кримський міст димить. Говорять, що це навчання. Навчаються "проявляти жести доброї волі" та залишати окуповані землі", – написав Гончаренко.
Нагадаємо
Радник глави Міністерства внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявляв, що доля Кримського мосту вже вирішена. Його обов'язково буде зруйновано – це лише питання часу.