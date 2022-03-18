Над Киевом сбито четыре вражеские ракеты - журналист

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"Над Киевом сбиты четыре вражеские ракеты", - написал журналист.

По его словам, предварительно попаданий в жилые дома нет.

Добавим

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве было слышно несколько взрывов. Также добавим, что сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.

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