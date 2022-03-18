Над Киевом сбито четыре вражеские ракеты - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Над Киевом сбито четыре вражеские ракеты, работает ПВО. Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
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"Над Киевом сбиты четыре вражеские ракеты", - написал журналист.
По его словам, предварительно попаданий в жилые дома нет.
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Ранее СМИ сообщали, что в Киеве было слышно несколько взрывов. Также добавим, что сейчас в Киеве объявлена воздушная тревога.
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