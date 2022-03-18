Над Києвом збито чотири ворожі ракети - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Над Києвом збито чотири ворожі ракети, працює ППО. Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.
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"Над Києвом збито чотири ворожі ракети", - написав журналіст.
За його словами, попередньо попадань у житлові будинки немає.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві було чутно кілька вибухів. Також додамо, що наразі у Києві оголошено повітряну тривогу.
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