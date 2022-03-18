Над Києвом збито чотири ворожі ракети - журналіст

Цитата

"Над Києвом збито чотири ворожі ракети", - написав журналіст.

За його словами, попередньо попадань у житлові будинки немає.

Додамо

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві було чутно кілька вибухів. Також додамо, що наразі у Києві оголошено повітряну тривогу.

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