Над Черкасской областью ночью уничтожили "шахед"

В Черкасской области ночью уничтожили вражеский ударный дрон типа Shahed, есть незначительные повреждения, без жертв. Об этом сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Очередная ночь с затяжной воздушной тревогой. Впрочем под надежной защитой наших защитников. На Золотоношщине они уничтожили "шахед" противника. Люди не пострадали. Есть лишь незначительные повреждения нескольких зданий - написал Табурец в Telegram.

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По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, украинская ПВО за ночь в целом "минусовала" 41 ударный БПЛА врага.