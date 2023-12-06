Над Черкасской областью ночью уничтожили "шахед"
Киев • УНН
Ночью в Черкасской области был сбит вражеский беспилотник "шахед"
В Черкасской области ночью уничтожили вражеский ударный дрон типа Shahed, есть незначительные повреждения, без жертв. Об этом сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Очередная ночь с затяжной воздушной тревогой. Впрочем под надежной защитой наших защитников. На Золотоношщине они уничтожили "шахед" противника. Люди не пострадали. Есть лишь незначительные повреждения нескольких зданий
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По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, украинская ПВО за ночь в целом "минусовала" 41 ударный БПЛА врага.
Над Черкасской областью ночью уничтожили "шахед"
Ночью в Черкасской области был сбит вражеский беспилотник "шахед".
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