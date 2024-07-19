Начальник ТЦК в Донецкой области задержан за вымогательство взятки
Киев • УНН
Подполковника задержали за вымогательство 15 тысяч гривен за оформление отсрочки от мобилизации. Ему грозит до 8 лет заключения, во время обыска обнаружена взятка и другие средства.
Начальника ТЦК в Донецкой области задержали за вымогательство 15 тысяч гривен взятки за оформление отсрочки от мобилизации. Задержанному подполковнику грозит до 8 лет тюрьмы. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, передает УНН.
Детали
«Начальник отдела РТЦК и СП пользуясь служебным положением высказал устное требование военнообязанному предоставить ему неправомерную выгоду в размере 15 000 гривен. За это подполковник обещал повлиять на членов областной ВВК и «правильно» заполнить заключение», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что военнообязанному пригрозили мобилизацией, в случае если он отказался заплатить.
Во время обысков у подозреваемого начальника ТЦК обнаружено 15 тысяч гривен взятки, а также 158 600 грн, 5 000 долларов США мобильный телефон, блокнот с черновыми записями, документы на заявителя по оформлению отсрочки от мобилизации.
По ч. 3 ст. 369-2 УК Украины подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Подполковник взят под стражу.
В Донецком областном ТЦК дали комментарий относительно этого события.
«Командование и личный состав Донецкого ОТЦК и СП решительно осуждают любые проявления коррупции как позорные и недопустимые и призывают граждан в случае выявления признаков нарушения антикоррупционного законодательства немедленно сообщать в правоохранительные органы. По итогам досудебного расследования и в соответствии с судебным решением будут приняты необходимые дисциплинарные и кадровые меры», - говорится в сообщении.
Работники ТЦК могут присутствовать на пограничных пунктах пропуска - ГПСУ17 июля 2024, 16:50 • 32002 просмотра