Начальник КОВА Кравченко во время встречи с представителями MITS обсудил инвестиции в отечественную оборонную сферу

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко провел встречу с представителями MITS - международного оборонного акселератора, который занимается активным поиском компаний для инвестирования в украинский оборонно-промышленный комплекс. Об этом Кравченко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Кравченко рассказал, что цель MITS - привести значительный капитал в украинскую оборонную промышленность в максимально короткое время для масштабирования производства продукции, которая необходима силам обороны в борьбе против агрессора.

В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов. В частности, рассказал о критической необходимости защитить украинское небо. Также обсудили важный блок - инвестирование в разработки украинских компаний, которые базируются в Киевской области, и которые во многих параметрах не уступают американским - сообщил Кравченко.

По словам начальника КОВА, стороны договорились о стратегической координации в вопросах поддержки и усиления отечественной оборонной сферы путем привлечения инвестиций в профильные стартапы Киевщины.

Также представители MITS сообщили, что уже запланировано создание фонда с капиталом 20-50 млн долл, целью которого будет поддержка украинских компаний - производителей продукции оборонного назначения.

Американские партнеры заинтересованы в поддержке частных компаний Киевщины, которые работают в оборонном секторе, а Киевская область со своей стороны готова предложить лучшие условия для инвесторов на своей территории - подчеркнул Кравченко.

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