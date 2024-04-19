Начальник КОВА Кравченко во время встречи с представителями MITS обсудил инвестиции в отечественную оборонную сферу
Киев • УНН
Председатель Киевской ОВА Кравченко обсудил с представителями международного оборонного акселератора MITS привлечение инвестиций для расширения производства оборонной продукции, необходимой украинским военным.
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко провел встречу с представителями MITS - международного оборонного акселератора, который занимается активным поиском компаний для инвестирования в украинский оборонно-промышленный комплекс. Об этом Кравченко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Кравченко рассказал, что цель MITS - привести значительный капитал в украинскую оборонную промышленность в максимально короткое время для масштабирования производства продукции, которая необходима силам обороны в борьбе против агрессора.
В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов. В частности, рассказал о критической необходимости защитить украинское небо. Также обсудили важный блок - инвестирование в разработки украинских компаний, которые базируются в Киевской области, и которые во многих параметрах не уступают американским
По словам начальника КОВА, стороны договорились о стратегической координации в вопросах поддержки и усиления отечественной оборонной сферы путем привлечения инвестиций в профильные стартапы Киевщины.
Также представители MITS сообщили, что уже запланировано создание фонда с капиталом 20-50 млн долл, целью которого будет поддержка украинских компаний - производителей продукции оборонного назначения.
Американские партнеры заинтересованы в поддержке частных компаний Киевщины, которые работают в оборонном секторе, а Киевская область со своей стороны готова предложить лучшие условия для инвесторов на своей территории
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Начальник КОВА Кравченко во время встречи с представителями MITS обсудил инвестиции в отечественную оборонную сферу
Председатель Киевской ОВА Кравченко обсудил с представителями международного оборонного акселератора MITS привлечение инвестиций для расширения производства оборонной продукции, необходимой украинским военным.
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