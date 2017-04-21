НАБУ обращалось с запросами к восьми странам в деле Н.Мартыненко

"Производство о нанесении ущерба "​ВостГОК" является абсолютным рекордсменом по объему коммуникации с компетентными органами других стран всех производств, расследованных НАБУ. С начала расследование (в декабре 2015 года) детективы НАБУ направили в 8 стран 16 запросов о международной правовой помощи", - отметили в ведомстве.

В НАБУ сообщили, что информация, полученная от компетентных органов других государств, помогла детективам НАБУ не только исследовать все детали коррупционной схемы, но и установить, на что именно лица, подозреваемые в нанесении ущерба "ВостГОК", тратили украденные у государства средства.

Как установило следствие, добавили в Бюро, среди прочего, средства тратились на аренду недвижимости в странах ЕС для потребностей членов семьи подозреваемых, уплату медицинских услуг, и услуг адвокатов по защите подозреваемого в другом уголовном дела, которое в отношении него открыла прокуратура Швейцарии.

20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст. 255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

21 апреля руководитель САП Н.Холодницкий сообщил, что вторым фигурантом уголовного производства в отношении ГП "ВостГОК", в котором вручено подозрение Н.Мартыненко, является заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.



