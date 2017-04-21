НАБУ зверталося із запитами до восьми країн у справі М.Мартиненка

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України зверталися до восьми країн з 16 запитами у кримінальному провадженні щодо ДП “СхідГЗК”, в якому повідомлено про підозру екс-нардепу Миколі Мартиненку та заступнику голови “Нафтогазу” Сергію Переломі, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

“Провадження щодо завдання збитків "СхідГЗК“ є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ. Від початку розслідування (в грудні 2015 року) детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу”, — зазначили у відомстві.

У НАБУ повідомили, що інформація, отримана від компетентних органів інших держав, допомогла детективам НАБУ не тільки дослідити усі деталі корупційної схеми, а й встановити, на що саме особи, підозрювані в завданні збитків “СхідГЗК”, витрачали вкрадені в держави кошти.

Як встановило слідство, додали у Бюро, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг, та послуг адвокатів із захисту підозрюваного в іншій кримінальній справі, яку стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії.

20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

21 квітня керівник САП Н.Холодницький повідомив, що другим фігурантом кримінального провадження щодо ДП “СхідГЗК”, в якому вручено підозру М.Мартиненку, є заступник голови НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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