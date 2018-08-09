НАБУ завершило следствие по погоревшему на взятке главе сельсовета под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу получения председателем одного из сельских советов Киево-Святошинского района 90 тыс. долл. взятки и открыли материалы следствия подозреваемому и его адвокатам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 3 августа 2018 года сообщили главе одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области о завершении досудебного расследования по факту получения им 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Подозреваемому и его адвокатам открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - сообщили в ведомстве.
В рамках этого дела досудебное расследование завершено также в отношении лица, которое во время совершения преступления выполняло роль пособника.
Действия сельского головы квалифицируются по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Получение неправомерной выгоды"), пособника - по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.
Напомним, 25 мая сельскому голове и его пособнику сообщили о подозрении.