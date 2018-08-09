НАБУ завершило следствие по погоревшему на взятке главе сельсовета под Киевом

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 3 августа 2018 года сообщили главе одного из сельских советов Киево-Святошинского района Киевской области о завершении досудебного расследования по факту получения им 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Подозреваемому и его адвокатам открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - сообщили в ведомстве.

В рамках этого дела досудебное расследование завершено также в отношении лица, которое во время совершения преступления выполняло роль пособника.

Действия сельского головы квалифицируются по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины ("Получение неправомерной выгоды"), пособника - по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.

Напомним, 25 мая сельскому голове и его пособнику сообщили о подозрении.