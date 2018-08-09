НАБУ завершило слідство щодо погорілого на хабарі голови сільради під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі отримання головою одного із сільських рад Києво-Святошинського району 90 тис. дол. хабара і відкрили матеріали слідства підозрюваному та його адвокатам. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Бюро.
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 3 серпня 2018 року повідомили голові однієї з сільських рад Києво-Святошинського району Київської області про завершення досудового розслідування за фактом отримання ним 90 тис. дол. США неправомірної вигоди. Підозрюваному та його адвокатам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - повідомили у відомстві.
У рамках цієї справи досудове розслідування завершено також стосовно особи, яка під час вчинення злочину виконувала роль пособника.
Дії сільського голови кваліфікуються за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України ("Отримання неправомірної вигоди"), пособника - за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
Нагадаємо, 25 травня сільському голові та його пособнику повідомили про підозру.